Prosegue il dragaggio lungo il Molo Manfredi | fondali più profondi per le navi da crociera

Continuano le operazioni di dragaggio lungo il Molo Manfredi nel porto di Salerno. Le attività riguardano tutto il tratto e mirano ad aumentare la profondità dei fondali. Le operazioni sono state avviate negli ultimi giorni e coinvolgono mezzi specializzati per modificare la conformazione del fondale marino. L'intervento si svolge in modo continuo e interessa l'intera area del molo.