Prosegue il dragaggio lungo il Molo Manfredi | fondali più profondi per le navi da crociera
Continuano le operazioni di dragaggio lungo il Molo Manfredi nel porto di Salerno. Le attività riguardano tutto il tratto e mirano ad aumentare la profondità dei fondali. Le operazioni sono state avviate negli ultimi giorni e coinvolgono mezzi specializzati per modificare la conformazione del fondale marino. L'intervento si svolge in modo continuo e interessa l'intera area del molo.
Negli ultimi giorni sono in corso operazioni di dragaggio lungo tutto il Molo Manfredi, nel porto di Salerno. L’intervento è finalizzato all’aumento della profondità dei fondali, così da consentire l’attracco in sicurezza delle navi da crociera che, a breve, inizieranno a fare scalo presso il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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