Di Marco Pd sul dragaggio del porto | La destra boccia l’accelerazione da me richiesta e le barche restano ferme

Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd, denuncia che la destra ha bloccato la sua richiesta di accelerare i lavori di dragaggio nel porto. Per questa ragione, le imbarcazioni rimangono ferme e le operazioni di manutenzione sono ferme. Di Marco ha sottolineato come questa decisione impedisca di migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle navi nel porto locale. La decisione politica influisce direttamente sulle attività marittime della zona.

«La destra boccia l’accelerazione da me richiesta con la risoluzione. E le barche restano ferme».È quanto scrive Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio. L'esponente democratico aggiunge: «La bocciatura della mia risoluzione sul dragaggio del porto canale di Pescara, avvenuta in seconda commissione da parte della maggioranza è un fatto grave e, soprattutto, singolare». La nota di Di Marco prosegue così: «Parliamo di un atto depositato già a luglio, che non chiedeva miracoli né nuove promesse, ma semplicemente di condividere un impegno politico chiaro: accelerare i tempi degli interventi, come da mesi chiedono pescatori e operatori messi in ginocchio da stasi, rinvii e annunci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Risoluzione di Di Marco (Pd) sul porto: "Subito il dragaggio, non si può più attendere"Di Marco, esponente del Pd, ha chiesto con fermezza di intervenire subito con il dragaggio del porto di Pescara, dopo anni di ritardi e promesse non mantenute.

Il Pd e il candidato sindaco Carlo Costantini sul dragaggio: “In ritardo di almeno 4 mesi, altro che Capitale del Mare”Il ritardo di almeno quattro mesi nel dragaggio, causato da inefficienze nella gestione, preoccupa il settore marittimo locale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Risoluzione di Di Marco (Pd) sul porto: Subito il dragaggio, non si può più attendere; Risoluzione di Di Marco (Pd) sul porto: 'Subito il dragaggio, non si può più attendere'; Legge sulla montagna: 27 Comuni tagliati fuori, la denuncia di Di Marco (Pd); Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma.

Di Marco (Pd) sul dragaggio del porto: La destra boccia l’accelerazione da me richiesta e le barche restano ferme«La destra boccia l’accelerazione da me richiesta con la risoluzione. E le barche restano ferme». È quanto scrive Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione ... ilpescara.it

Risoluzione di Di Marco (Pd) sul porto: Subito il dragaggio, non si può più attendereL’insabbiamento dei fondali continua a compromettere l’operatività della marineria, mettendo a rischio il lavoro degli armatori e l’equilibrio economico di un comparto strategico ... ilpescara.it

CENTROABRUZZONEWS: DRAGAGGIO, LA RISOLUZIONE DI MARCO IN COMMISSIONE:... centroabruzzonews.com/2026/02/dragag… x.com

RISOLUZIONE di Di Marco (Pd) sul porto: "Subito il dragaggio, non si può più attendere" L'articolo: - facebook.com facebook