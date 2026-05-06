Ok le nuove analisi dell’Arpac a Ischia acque tutte balneabili

Le analisi più recenti condotte dall’Arpac a Ischia hanno confermato che tutte le acque sono ora balneabili. Nei giorni precedenti, l’agenzia aveva individuato due tratti di costa, uno al Lido di Ischia Porto e l’altro a Sant’Angelo, come non idonei alla balneazione. Con i nuovi controlli, la situazione si è aggiornata e le acque sono state giudicate sicure per il bagno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cessato allarme a Ischia dove nei giorni scorsi l’Arpac aveva campionato e dichiarato non balneabili due tratti di costa, al Lido di Ischia Porto ed a Sant’Angelo. La notizia aveva avuto vasta eco, alimentando numerose polemiche, soprattutto per quanto riguarda Sant’Angelo, il caratteristico borgo nella parte meridionale dell’isola. Qui, infatti, sono in corso i lavori di manutenzione della condotta fognaria sottomarina, risultata danneggiata e non perfettamente funzionante. Tra l’altre solo poche settimane prima, peraltro, lo stesso ente regionale preposto al monitoraggio e alla tutela della qualità ambientale aveva certificato come eccellenti tutte le acque marine dell’isola sotto il profilo della balneabilità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ok le nuove analisi dell’Arpac, a Ischia acque tutte balneabili Notizie correlate Regione Campania, tutte balneabili le acque delle spiagge di IschiaTempo di lettura: 2 minutiRisultano tutte balneabili le acque delle spiagge dell’isola di Ischia come risulta dalla classificazione regionale 2026... Leggi anche: Ischia: mare da record, tutte le spiagge sono balneabili e “eccellenti” per la stagione 2026