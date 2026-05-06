Ohashi Yoshiyuki l' intellettuale giapponese trovato cadavere nel Tevere Era scomparso dall' Esquilino

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nel Tevere nel pomeriggio di martedì 5 maggio. La polizia ha rinvenuto il corpo nel fiume, dopo che l’uomo era scomparso dall’area dell’Esquilino. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla scomparsa, senza ancora fornire dettagli aggiuntivi. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone che conoscevano l’uomo e tra gli abitanti della zona.

Il cadavere di Ohashi Yoshiyuki, 71 anni, è affiorato nel fiume Tevere nel pomeriggio di martedì 5 maggio. La macabra scoperta è avvenuta nel territorio di Fiumicino, all'altezza della banchina di via Portuense. La vittima, originaria del Giappone, aveva fatto perdere le sue tracce da inizio.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Cadavere nel Tevere: trovato il corpo di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparsoIl corpo di un uomo senza vita è stato trovato nel pomeriggio del 5 maggio nel fiume Tevere. Fiumicino, è di un 71enne giapponese il cadavere trovato nel TevereFiumicino, 6 maggio 2026 – È stato identificato il corpo recuperato nel tardo pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, a Fiumicino (leggi...