Fiumicino è di un 71enne giapponese il cadavere trovato nel Tevere

Un corpo è stato trovato ieri pomeriggio nelle acque del Tevere a Fiumicino. La vittima è un uomo di 71 anni, di nazionalità giapponese. Il cadavere è stato recuperato nel tardo pomeriggio e successivamente identificato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili.

Fiumicino, 6 maggio 2026 – È stato identificato il corpo recuperato nel tardo pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, a Fiumicino ( leggi qui ). Secondo quanto riportato dall’Adnkronos si tratta di un 71enne giapponese scomparso lo scorso 8 aprile dalla zona dell’Esquilino, a Roma, dove viveva da anni. Il cadavere dell’uomo è stato notato da un passante in acqua, nei pressi dell’isola ecologica di via Portuense, a Fiumicino. L’allarme era scattato intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fiumicino, la Polizia scientifica, il personale del 118 e i Vigili del fuoco. L’identificazione attraverso i documenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Macabra scoperta a Fiumicino, ritrovato un cadavere nel TevereFiumicino, 6 magio 2026 – Il cadavere di un uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, all’altezza dell’isola... Recuperato nel Tevere il cadavere di un uomo: il ritrovamento a Fiumicino, verso la foce del fiumeIl Tevere ha restituito il cadavere di un uomo, prontamente recuperato dai vigili del fuoco, all'altezza di Fiumicino, verso la foce. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino. Fiumicino, è di un 71enne giapponese il cadavere trovato nel TevereIl cadavere dell’uomo è stato notato da un passante in acqua, nei pressi dell’isola ecologica di via Portuense, a Fiumicino. L’allarme era scattato intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti gli ... ilfaroonline.it Recuperato nel Tevere il cadavere di un uomo: il ritrovamento a Fiumicino, verso la foce del fiumeIl Tevere ha restituito il cadavere di un uomo, prontamente recuperato dai vigili del fuoco, all'altezza di Fiumicino, verso la foce ... fanpage.it