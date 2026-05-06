Cadavere nel Tevere | trovato il corpo di Ohashi Yoshiyuki 71enne giapponese scomparso

Nel pomeriggio del 5 maggio, nel fiume Tevere è stato rinvenuto il corpo di un uomo. Si tratta di un cittadino giapponese di 71 anni, scomparso dalla capitale italiana circa un mese prima, l’8 aprile. Il cadavere è stato recuperato nelle acque del fiume e ora le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata da persone vicine.

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato nel pomeriggio del 5 maggio nel fiume Tevere. Si tratta di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparso l’8 aprile da Roma. Il cadavere, trovato da un passante nel tratto terminale del fiume, a Fiumicino, è stato identificato grazie ai documenti nei vestiti. Era in avanzato stato di decomposizione, segno che si potesse trovare in acqua da diversi giorni. Il corpo è riaffiorato all’altezza di via Guarino Guarini, non lontano dall’ isola ecologica in via Portuense. La polizia sta eseguendo i primi accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per stabilire le cause del decesso: per questo si dovrà attendere l’autopsia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cadavere nel Tevere: trovato il corpo di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparso Notizie correlate Fiumicino, è di un 71enne giapponese il cadavere trovato nel TevereFiumicino, 6 maggio 2026 – È stato identificato il corpo recuperato nel tardo pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, a Fiumicino (leggi... Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino(Adnkronos) – E' stato ritrovato senza vita, nel tardo pomeriggio di ieri, il corpo di Ohashi Yoshiyuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile...