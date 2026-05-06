Oggi prende il via ufficialmente l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia a Roma, uno degli eventi più attesi nel calendario tennistico. La competizione si svolge sui campi della capitale italiana, con numerosi giocatori pronti a scendere in campo. Il primo match del campione azzurro è previsto per sabato 9 maggio, coinvolgendo pubblico e appassionati in un lungo weekend di partite.

C omincia oggi l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia a Roma, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del tennis. Occhi puntati su Jannik Sinner che, con Alcaraz fuori gioco, è il più serio candidato ad vincere il torneo. Un trionfo che spezzerebbe il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni (ultimo vincitore Adriano Panatta nel 1976). Riuscirà Sinner a battere anche questo record? Jannik Sinner vince Montecarlo e sale sul trampolino. Poi guarda giù: «Ma quanto è alto?» X Leggi anche › Laila Hasanovic, i segreti del make up luminoso e naturale della fidanzata di Sinner Internazionali di Roma 2026: programma, date, dove vedere in tv il torneo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oggi l'inizio ufficiale degli Internazionali di Roma 2026 di tennis. Per il campione azzurro primo match sabato 9 maggio

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