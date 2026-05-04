Durante gli Internazionali di Roma 2026, un giocatore ha commentato l’esperienza dell’anno precedente, affermando che il torneo gli ha regalato molte soddisfazioni e che le vittorie non sono mai scontate. Oggi ha svolto il primo allenamento sul centrale, dichiarando di sentirsi bene e di essere motivato. Ha espresso il desiderio di disputare una buona partita al primo turno, mostrando entusiasmo per la manifestazione.

“È un torneo che l’anno scorso mi ha dato veramente tutto quello che poteva darmi, oggi il primo allenamento sul centrale e niente, sto bene, sono carica, quindi spero di poter giocare sinceramente una buona partita al primo turno”. Così l’azzurra del tennis, Jasmine Paolini, recente degli Internazionali d’Italia dopo la visita al Quirinale con Sergio Mattarella. “È sempre bello tornare qua, è sempre un onore ovviamente essere ricevuti. Ci ha augurato il meglio, ovviamente, però è sempre una giornata dove si celebra il tennis e le vittorie che abbiamo avuto l’anno scorso che non sono mai scontate, c’è tanto lavoro dietro, quindi è anche un riconoscimento per tutte noi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali di Roma 2026, Paolini: "Oggi si festeggia tutto il tennis, vittorie mai scontate"

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