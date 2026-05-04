Sorteggio Internazionali di Tennis 2026 oggi a Roma | orario streaming e favoriti

Oggi a Roma si tiene il sorteggio dei tabelloni principali degli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli eventi più attesi della manifestazione. L’appuntamento determina gli incontri del torneo e viene trasmesso in streaming. La cerimonia si inserisce nella fase di avvio del torneo, previsto con molte delle principali teste di serie e favoriti del circuito.

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 entrano ufficialmente nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi: il sorteggio dei tabelloni principali. Oggi, lunedì 4 maggio alle ore 10:30, la suggestiva Piazza del Popolo farà da palcoscenico alla cerimonia che definirà gli accoppiamenti dei tornei di singolare maschile e femminile. LEGGI ANCHE: — Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati: il biglietto costa come un weekend al mare L’evento segna l’inizio concreto dell’edizione numero 83 del prestigioso torneo romano, in programma dal 5 al 17 maggio, e rappresenta un momento simbolico per tutto il tennis italiano. La Capitale si prepara così ad accogliere i grandi protagonisti del circuito ATP e WTA, in una cornice unica che unisce sport e spettacolo.🔗 Leggi su Funweek.it

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