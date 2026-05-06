Oggi a Napoli non ci sono taxi | sciopero selvaggio dopo la protesta di ieri
A Napoli oggi non sono disponibili taxi a causa di uno sciopero spontaneo organizzato dai tassisti, che si è svolto dopo una protesta avvenuta ieri. L'assemblea improvvisa ha portato all'assenza di vetture in strada, creando disagi a cittadini e visitatori. La mancanza di mezzi di trasporto pubblico ha lasciato molte persone senza alternative per spostarsi in città. La situazione si presenta senza precedenti e ha generato confusione tra chi doveva muoversi.
"Assemblea spontanea" dei tassisti di Napoil, caos in città: manca il servizio di trasporto, centinaia di persone prese alla sprovvista.🔗 Leggi su Fanpage.it
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