Oggi a Napoli non ci sono taxi | sciopero selvaggio dopo la protesta di ieri

A Napoli oggi non sono disponibili taxi a causa di uno sciopero spontaneo organizzato dai tassisti, che si è svolto dopo una protesta avvenuta ieri. L'assemblea improvvisa ha portato all'assenza di vetture in strada, creando disagi a cittadini e visitatori. La mancanza di mezzi di trasporto pubblico ha lasciato molte persone senza alternative per spostarsi in città. La situazione si presenta senza precedenti e ha generato confusione tra chi doveva muoversi.