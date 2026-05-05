Sciopero dei taxi a Napoli domani | attesi disagi per residenti e turisti

Domani a Napoli è previsto uno sciopero dei tassisti, che durerà tutta la giornata. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e i costi delle licenze. Durante l’astensione, molti servizi di trasporto pubblico e privato potrebbero subire rallentamenti o interruzioni. Residenti e turisti devono quindi prepararsi a possibili disagi negli spostamenti all’interno della città. La protesta coinvolge diverse associazioni di categoria e si svolge in diverse zone urbane.

"> Giornata di Sciopero a Napoli: I Tassisti Protestano. Domani, martedì 5 maggio 2026, Napoli vivrà una giornata di forte agitazione per i trasporti pubblici, a causa dello sciopero indetto dai tassisti della città. La protesta è programmata dalle 8:00 alle 22:00 e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni riguardo a un fenomeno che i conducenti considerano inaccettabile: l’invasione dei servizi di Noleggio Con Conducente (Ncc) che sfruttano piattaforme digitali come Uber. Secondo gli organizzatori della manifestazione, l’arrivo delle aziende di ridesharing ha generato una concorrenza sleale, poiché questi servizi operano aggirando le normative esistenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sciopero dei taxi a Napoli domani: attesi disagi per residenti e turisti. Sciopero Taxi a Roma, Hallisey si presenta con il pos: cacciato dalla piazza Notizie correlate Sciopero dei tassisti, a Napoli caos in stazione e aeroporto: centinaia di turisti appiedatiDalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, all'Aeroporto di Napoli-Capodichino, passando per la Stazione Marittima: centinaia i turisti appiedati. Leggi anche: Taxi, domani sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; Sciopero dei taxi martedì 5 maggio; Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito; Taxi in sciopero, il 5 maggio paralizza le città: scontro aperto con governo e piattaforme digitali. Sciopero taxi a Napoli il 5 maggio: orari, servizi garantiti e alternativeSciopero taxi Napoli 5 maggio 2026: orari, disagi previsti, servizi garantiti e orari Alibus per raggiungere aeroporto e centro città. napolike.it Sciopero dei taxi a Napoli 5 maggio: partito il corteo da piazza GaribaldiÈ partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei tassisti in sciopero dalle 8 di stamattina fino alle 22 di stasera per protestare contro le multinazionali del settore e ... ilmattino.it #Cronaca Sciopero dei taxi a Napoli 5 maggio: momenti di tensione con gli Ncc - facebook.com facebook Sciopero scuola: corteo contro tagli, test invalsi e riforma. La protesta a Firenze x.com