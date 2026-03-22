La 31ª giornata | i rivali sono caduti ieri sera ad Avellino dopo due supplementari Oggi Pistoia-Torino Cento ko | oggi Forlì può sorpassarla

Nella 31ª giornata di campionato, i rivali sono usciti sconfitti ieri sera ad Avellino dopo due supplementari, mentre oggi si gioca la partita tra Pistoia e Torino. Cento ha tentato di ottenere una vittoria esterna contro Avellino, ma al termine di due overtime è stato sconfitto per 98-94. La squadra rimane così alla pari con l’Unieuro a quota 20 punti in classifica.

Cento accarezza il colpaccio esterno ad Avellino ma, dopo due overtime, cade per 98-94 in un finale thrilling: resta così appaiata all’Unieuro a quota 20 punti in classifica. Vincendo in Puglia, Tavernelli e compagni metterebbero dunque la freccia e si tirerebbero fuori dalla zona playout. Nell’anticipo di ieri, al PalaDelMauro, è successo di tutto. I padroni di casa sono partiti in quinta (30-18), ma nei due quarti centrali hanno subito la vena realizzativa di Devoe (34 punti) e solo nel finale dei regolamentari hanno rimesso la testa avanti, senza però chiudere i conti (02 di Dell’Agnello dalla lunetta) prima della tripla del pareggio della guardia Usa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La 31ª giornata: i rivali sono caduti ieri sera ad Avellino dopo due supplementari. Oggi Pistoia-Torino. Cento ko: oggi Forlì può sorpassarla Articoli correlati Pistoia: 5 agenti caduti, il ricordo di Moro vive oggiIl 16 marzo alle ore 11, nel cuore di Pistoia, si rinnova il ricordo dei cinque agenti della scorta caduti durante l’intercettazione dell’auto di... En-Nesyri Juventus, accordo definitivo raggiunto: oggi può essere la giornata decisiva per l’arrivo a TorinoCalciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Una selezione di notizie su La 31 giornata i rivali sono caduti... Temi più discussi: Serie A2,il programma della 31^ giornata; A2 Maschile: Dopo la sosta per la Coppa Italia riprende domani il campionato. La 31.a giornata; La 31esima giornata. La capolista a Mestre. Brindisi sfida Rieti. La 31ª giornata: i rivali sono caduti ieri sera ad Avellino dopo due supplementari. Oggi Pistoia-Torino. Cento ko: oggi Forlì può sorpassarlaCento accarezza il colpaccio esterno ad Avellino ma, dopo due overtime, cade per 98-94 in un finale thrilling: resta ... sport.quotidiano.net La 31esima giornata. La capolista a Mestre. Brindisi sfida RietiÈ una 31ª giornata divisa a metà, quella che partirà oggi con i quattro anticipi serali. Oltre al big ... msn.com Oggi, doppietta Neo Edizioni. Nicola Lucchi si renderà ubiquo. Alle 10:30 sarà a #pistoia, alla Libreria Il giardino delle parole, in compagnia di Laura Nanni. Alle 18:30 si materializzerà a #torino, alla libreria La ciurma. Il tour de IL GIARDINO DEI FIORI INFELI x.com Basket Torino Serie A2 2025/26 Regular season 31^ giornata Lumosquare Domenica 22/03 h 18:00 Diretta LNP Pass Match sponsor @giba.store #ForzaPistoia #together #lnpsocial E facebook