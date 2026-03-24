Femminicidio Valentina Sarto oggi il funerale della donna uccisa con 19 coltellate dal marito a Bergamo

La cerimonia si terrà questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina (Bergamo). Il corpo della donna verrà poi sepolto in provincia di Pavia, dove abita la madre Lia Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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