La biblioteca Fucini di Empoli organizza un nuovo ciclo di incontri culturali intitolato “Il Pozzale diffuso”. Il secondo appuntamento si terrà alle 17 e vedrà come ospite lo scrittore Ciriaco Offeddu, che presenterà il suo romanzo “Istella Mea”. L’evento si svolge nel contesto di una serie di incontri programmati per il mese, dedicati alla promozione della letteratura e della cultura locale.

EMPOLI Nuovo mese di appuntamenti culturali organizzati dalla biblioteca Fucini di Empoli. Da segnare in agenda, il secondo incontro per il ciclo “ Il Pozzale diffuso “ che vedrà ospite lo scrittore Ciriaco Offeddu (nella foto) ed il suo romanzo “Istella Mea“ alle 17.30 di venerdì, al circolo Arci di Pozzale (ingresso libero). Sabato 9 alle 10, torna “Civico 0“ alla biblioteca comunale con il gruppo di lettura della Fucini “Preferirei di no“. Il libro di cui si parlerà è “La lunga vita di Marianna Ucrìa“ di Dacia Maraini. Sempre sabato, alle 10.30 a Palazzo Leggenda, ci sarà “Nati per leggere a Palazzo Leggenda“: un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita, per stimolare l’attenzione, la curiosità e il legame con le parole (da 6 a 18 mesi con prenotazione consigliata allo 0571 757873).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offeddu ospite de “Il Pozzale diffuso“

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