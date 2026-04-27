Stefano De Martino | svolta nelle indagini sul video intimo diffuso in rete

Sono state avviate nuove indagini riguardo alla diffusione di un video intimo in rete che coinvolge Stefano De Martino. Le forze dell'ordine stanno analizzando i materiali disponibili e hanno ascoltato testimoni per cercare di risalire alle persone responsabili. La procura ha avviato un procedimento ufficiale e sta acquisendo elementi utili alle indagini. Al momento, nessun dettaglio sulle eventuali persone indagate è stato reso pubblico.

Stefano De Martino torna ancora una volta al centro del gossip, ma questa volta il clamore non riguarda nuovi progetti televisivi o presunti flirt, bensì alcune indiscrezioni che circolano su un presunto video privato legato a una sua ex fidanzata. Un tema delicato che, come spesso accade quando si parla di personaggi pubblici, accende immediatamente la curiosità del pubblico e dei social. Negli ultimi mesi, diverse segnalazioni apparse online hanno riportato l’esistenza di un filmato risalente al passato sentimentale del conduttore napoletano.Leggi anche Stefano De Martino, Affari Tuoi allunga la domenica: ecco cosa accade De Martino, da sempre molto attento alla gestione della propria immagine pubblica, ha spesso scelto il silenzio davanti ai rumors più invadenti.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Stefano De Martino: svolta nelle indagini sul video intimo diffuso in rete Notizie correlate Stefano De Martino, svolta nelle indagini sul video intimo rubato e diffuso online: c’è un indagatoL’inchiesta è partita dopo due denunce presentate da Stefano De Martino lo scorso agosto, quando il conduttore avrebbe scoperto che il video stava... Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: “Partita difficile”. Poi la svolta inaspettataNuova emozionante puntata di Affari Tuoi, all’insegna della caccia ai pacchi rossi: a giocare nella puntata del 14 aprile 2026 è stata Sara dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stefano De Martino, per i video rubati indagato un tecnico della sicurezza. Il risarcimento sarà devoluto in beneficenza; Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza; Stefano De Martino, i video intimi rubati al prossimo conduttore di Sanremo: indagato un addetto alla sorveglianza; Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza. Stefano De Martino, svolta nelle indagini sul video intimo rubato e diffuso online: c’è un indagatoSi tratterebbe di uno dei tecnici che avrebbero curato la manutenzione del sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Caroline Tronelli ... vanityfair.it Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezzaStefano De Martino, video intimi rubati e diffusi online: sotto indagine un tecnico della videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli per revenge porn ... dilei.it C'è un indagato nel caso del video intimo rubato all'ex fidanzata di Stefano De Martino, che ritrae lei ed il conduttore tv ripresi nell'intimità nell'appartamento della ragazza. Si tratta di uno dei tecnici che hanno revisionato il sistema di videosorveglianza della ca - facebook.com facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com