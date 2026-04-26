Ciao Ciriaco, ho appena finito di leggere il tuo nuovo romanzo “Angelina”, pubblicato da Bompiani. La narrazione affronta il tema della morte attraverso una storia che si svolge tra personaggi e ambientazioni che si intrecciano con momenti di introspezione e tensione. Il testo si presenta come un viaggio che esplora le sfumature di un tema universale, mantenendo uno stile diretto e coinvolgente.

Ciriaco carissimo, emergo ora dalla lettura del tuo nuovo romanzo “ Angelina “, appena pubblicato da Bompiani. Una lettura in apnea, e spero sia chiaro l’intento con cui lo scrivo, molto diverso da quel “tutto d’un fiato” con cui a volte definiamo il tempo passato in compagnia di un libro. Qui il fiato si spezza, spesso, e non è semplice riprendere il respiro. Il cuore della vicenda, un cuore nero, lo racconti già nelle prime pagine: Assunta, una delle due protagoniste, è stata abusata fin da bambina dal nonno e da questa ripetuta violenza è nata Angelina, l’altra voce del romanzo. Subito dopo il parto la figlia viene data in adozione. La madre è lei stessa bambina, perché quando partorisce ha undici anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Angelina“ di Offeddu. E la conquista della morte

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