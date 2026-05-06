Obiettivo prevenzione La sfida di Gaia Tancredi
Gaia Tancredi si distingue in un progetto di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione. Ha deciso di coinvolgere direttamente le persone, puntando su un approccio che mira a raggiungere il pubblico prima di coinvolgere le istituzioni. La sua strategia si basa sull’interazione diretta con i cittadini, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e promuovere comportamenti preventivi. La foto di Augusto Mattioli ritrae Tancredi in un momento rappresentativo di questa iniziativa.
Gaia Tancredi in una foto di Augusto Mattioli: nella battaglia per l’affermazione della prevenzione, ha scelto la strategia di arrivare prima alla gente e poi alle istituzioni. Indispensabili entrambe, ma il suo meccanismo è la chiave del successo della Lilt, la Lega Italiana per la lotta ai tumori di cui è presidente per il nostro territorio. La prevenzione è un atto d’amore, per sé stessi e per gli altri, del resto c’è poco di romantico nel percorso che un malato deve percorrere. Informare, responsabilizzare è sempre la chiave vincente. Ha raccolto il testimone di Franco Nobile che aveva avuto l’intuito scientifico, lei ci ha messo altro:...🔗 Leggi su Lanazione.it
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