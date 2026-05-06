Gaia Tancredi si distingue in un progetto di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione. Ha deciso di coinvolgere direttamente le persone, puntando su un approccio che mira a raggiungere il pubblico prima di coinvolgere le istituzioni. La sua strategia si basa sull’interazione diretta con i cittadini, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e promuovere comportamenti preventivi. La foto di Augusto Mattioli ritrae Tancredi in un momento rappresentativo di questa iniziativa.

Gaia Tancredi in una foto di Augusto Mattioli: nella battaglia per l’affermazione della prevenzione, ha scelto la strategia di arrivare prima alla gente e poi alle istituzioni. Indispensabili entrambe, ma il suo meccanismo è la chiave del successo della Lilt, la Lega Italiana per la lotta ai tumori di cui è presidente per il nostro territorio. La prevenzione è un atto d’amore, per sé stessi e per gli altri, del resto c’è poco di romantico nel percorso che un malato deve percorrere. Informare, responsabilizzare è sempre la chiave vincente. Ha raccolto il testimone di Franco Nobile che aveva avuto l’intuito scientifico, lei ci ha messo altro:...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivo prevenzione. La sfida di Gaia Tancredi

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