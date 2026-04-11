L’attrice Gaia De Laurentiis è stata ricoverata in ospedale per una settimana a causa di una polmonite bilaterale. La condizione si è sviluppata subito dopo la fine della sua partecipazione al reality Pechino Express 2026, in corso in Cina. La diagnosi è stata confermata dai medici, che hanno avviato le cure necessarie per il suo recupero. La situazione ha richiesto attenzione e riposo per l’attrice.

L’attrice Gaia De Laurentiis ha affrontato una settimana di ricovero ospedaliero a causa di una polmonite bilaterale, sviluppatasi dopo la conclusione della sua partecipazione al reality Pechino Express 2026. Il peggioramento delle condizioni fisiche è avvenuto nel periodo immediatamente successivo al rientro in Italia dal viaggio in Cina, dove l’interprete aveva gareggiato insieme alla figlia Agnese Catalani. Dall’impegno fisico in Cina alla diagnosi ospedaliera. Il percorso che ha portato l’attrice al letto d’ospedale è iniziato con sintomi inizialmente sottovalutati, attribuiti a un comune malessere influenzale. Durante una cena con un’amica, la situazione è precipitata quando la protagonista ha avvertito una sensazione di svenimento, rendendo necessario il rientro immediato presso la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaia De Laurentiis ferita: polmonite dopo la sfida in Cina

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