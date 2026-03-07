Obiettivo Benessere 2026 la prevenzione è Donna | nutrizione medicina estetica e longevity care

Obiettivo Benessere 2026 è il convegno nazionale che quest’anno torna per discutere di prevenzione, salute, bellezza e qualità della vita. La manifestazione si focalizza su temi come nutrizione, medicina estetica e longevity care, coinvolgendo esperti e professionisti del settore in un confronto che dura da più di vent’anni. L’evento si svolge con l’obiettivo di promuovere pratiche di benessere e prevenzione, rivolgendosi in particolare alle donne.

Torna anche quest’anno Obiettivo Benessere, il convegno nazionale che da oltre vent’anni promuove il dialogo tra salute, prevenzione, bellezza e qualità della vita. L’appuntamento è oggi, sabato 7 marzo 2026, a partire dalle 8.30 presso la Università Pontificia Salesiana di Roma, per un’intera giornata di incontri e approfondimenti aperti sia ai professionisti sanitari sia al pubblico interessato ai temi del benessere. Il convegno propone interventi e tavole rotonde dedicati a temi centrali per la medicina contemporanea: nutrizione, medicina estetica integrata, medicina di genere e longevity care. L’obiettivo è offrire un quadro aggiornato delle più recenti evidenze scientifiche e delle nuove strategie per migliorare la qualità della vita attraverso prevenzione e stili di vita consapevoli. 🔗 Leggi su Funweek.it

