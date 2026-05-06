Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Obey, l’illustre artista statunitense noto per il suo impatto sulla Street Art globale, ha scelto il quartiere Ponticelli di Napoli per la sua nuova creazione: il murale intitolato Third Eye Open Peace. Questa opera monumentale è stata realizzata sulla facciata di un palazzo in via Carlo Miranda 15, offrendo un messaggio di grande rilevanza in un contesto storico caratterizzato da conflitti e tensioni. Shepard Fairey, meglio conosciuto come Obey, ha un legame speciale con l’arte pubblica e utilizza la sua creatività per promuovere valori di pace e consapevolezza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Obey: Napoli come palcoscenico per il suo potente messaggio artistico globale.

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