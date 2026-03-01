VIDEO Sanremo Gino Cecchettin | il potente messaggio sui femminicidi

Durante l'ultima serata di Sanremo, Gino Cecchettin ha preso il microfono sul palco dell'Ariston per condividere un messaggio forte contro i femminicidi. Il padre di Giulia, una studentessa uccisa dall'ex fidanzato, ha utilizzato questo spazio pubblico per sensibilizzare il pubblico sulla tragedia che ha colpito la sua famiglia. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Così sul palco dell'Ariston Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023. "Dobbiamo cambiare la cultura, altrimenti cambieremo solo il nome delle vittime. E per farlo bisogna educare i giovani ad accettare un rifiuto e dire loro che un no è un no". Poi Cecchettin si è fermato, commosso, vedendo sullo schermo con tutti i nomi delle vittime di femminicidi anche quello di sua figlia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Sanremo, Gino Cecchettin: il potente messaggio sui femminicidi Sanremo 2026, Gino Cecchettin sui femminicidi: “Scambiamo il controllo con l’amore, la responsabilità non è mai di chi subisce una violenza”Cecchettin ha parlato di femminicidi e della fondazione a nome della figlia, uccisa a novembre del 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta Tra gli... Gino Cecchettin a Sanremo 2026 per affrontare il tema dei femminicidiNella serata finale del Festival di Sanremo 2026 ci sarà spazio per parlare di un argomento delicato e che dovrebbe riguardare tutti come quello dei... Approfondimenti e contenuti su Gino Cecchettin. Temi più discussi: Sanremo, Gino Cecchettin: Cambiamo cultura. Poi si commuove: Ho visto il nome di Giulia; Festival di Sanremo 2026 - Gino Cecchettin: La libertà delle donne non è negoziabile - Video; Sanremo, Gino Cecchettin sui femminicidi: L'amore non ferisce ma lascia libera la vita; Sanremo ricorda le vittime di femminicidio. Gino Cecchettin: Lotta al maschilismo tossico. Sanremo ricorda le vittime di femminicidio. Gino Cecchettin: Lotta al maschilismo tossicoLa violenza inizia quando scambiamo il controllo con l'amore e non insegniamo il rispetto, il messaggio lanciato dal padre di Giulia dal palco dell'Ariston ... rainews.it Gino Cecchettin a Sanremo 2026: l’impegno all’Ariston e il nuovo spot della Fondazione«Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime» ci ricorda il video. E Gino Cecchettin lo ricorderà anche sul palco della finale di Sanremo 2026 ... iodonna.it Tra gli ospiti della Finale di Sanremo 2026 anche Gino Cecchettin che ha parlato di femminicidi e della fondazione a nome della figlia, uccisa a novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Gino Cecchettin ha detto: “Scambiamo il controllo con l’amore, - facebook.com facebook Sanremo ricorda le vittime di femminicidio. Gino Cecchettin: "Lotta al maschilismo tossico". Il messaggio lanciato dal padre di Giulia dal palco dell'Ariston: "La violenza inizia quando scambiamo il controllo con l'amore e non insegniamo il rispetto". x.com