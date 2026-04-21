Power to the peaceful | dal 6 maggio Obey in mostra alle Gallerie d’Italia di Napoli

Dal 6 maggio alle Gallerie d’Italia di Napoli sarà possibile visitare la mostra “Obey: Power to the peaceful”, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata all’artista Shepard Fairey. La esposizione rimarrà aperta fino al 6 settembre 2026 e presenta una selezione di opere dell’artista noto per il suo ruolo nella scena urbana contemporanea. La mostra si inserisce nel calendario culturale della struttura napoletana, offrendo uno sguardo sulla sua produzione artistica.

Le Gallerie d’Italia – Napoli aprono al pubblico, dal 6 maggio al 6 settembre 2026, la mostra “Obey: Power to the peaceful”, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata a Shepard Fairey, tra le figure più influenti della scena urbana contemporanea. L’esposizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, si muove lungo il filo che lega i grandi squilibri globali — ambientali, sociali e politici — alla possibilità concreta di un cambiamento collettivo. Al centro, la pace intesa non come concetto astratto, ma come scelta politica. Un linguaggio diretto tra arte e attivismo. Le opere di Fairey, conosciuto a livello internazionale con il nome Obey, si distinguono per uno stile grafico immediato e riconoscibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Mostre, “Vortici” dal 3 aprile alle Gallerie d’Italia di NapoliIntesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia a Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio 2026, la mostra Vortici. Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Nick Brandt”TORINO (ITALPRESS) – Arriva alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Nick Brandt.