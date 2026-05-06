NXT | Scelto il nuovo ring name per Evil

In ambito wrestling, Evil è un nome noto grazie alla sua lunga carriera in NJPW e al suo passaggio in ROH. Recentemente, è stato annunciato il suo nuovo ring name, segnando un cambiamento ufficiale nel suo percorso professionale. La scelta è stata comunicata attraverso canali ufficiali e rappresenta un momento importante per l’atleta, che continua a mantenere alta l’attenzione sul suo percorso nel mondo del wrestling.

La fama che precede Evil è di tutto rispetto, non solo per i suoi lunghi ed importanti trascorsi in NJPW ma anche per il suo passaggio in ROH. La WWE lo ha recentemente messo sotto contratto per il roster di NXT, e finalmente è stato reso noto quale sarà il nome con cui militerà nel roster di sviluppo. Evil sarà Naraku. Con un video promozionale è stato annunciato che la settimana prossima Evil debutterà ufficialmente con il nome Naraku. Il nome scelto ha molteplici significati, difficile dire quale sia il più adatto. Tuttavia, tra i fan in rete circola un’ipotesi ben definita. Naraku, come i nerd ben sanno, è prima di tutto l’antagonista di...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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