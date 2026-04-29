WWE | Ecco perchè EVIL ha debuttato a NXT

Nella puntata di questa settimana di NXT, sono stati introdotti diversi nuovi lottatori nel roster, tra cui EVIL, ex wrestler della NJPW. EVIL ha vinto diversi titoli durante la sua carriera, tra cui il NEVER Openweight Championship e l’IWGP Heavyweight Championship. La sua presenza a NXT è stata annunciata come una delle novità più rilevanti della serata, in seguito alle numerose uscite dal roster.

Nella puntata di NXT di questa settimana, il roster è stato scosso da diversi nuovi arrivi che hanno compensato le numerose perdite subite, tra cui quello di EVIL, ex NJPW nonchè vincitore di diversi titoli, tra cui il NEVER Openweight Championship ma soprattutto l’IWGP Heavyweight Championship. Il giapponese ha subito reso palesi le sue intenzioni, andando subito a confrontarsi con il campione Tony D’Angelo in un segmento improvviso che ha visto le luci dell’arena spegnersi completamente e il wrestler nipponico consegnare una maglietta a Tony con su scritto lo stesso kanji che era presente sulla scatola che Tony D aveva ricevuto in precedenza.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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