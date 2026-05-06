NurSind | allarme ad Avellino per la carenza di ostetriche

A Avellino, l’associazione sindacale NurSind ha segnalato una carenza di ostetriche che ha portato a turni di lavoro incompleti negli ospedali della zona. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle future nascite, considerando che una riduzione del personale può influire sulla qualità delle cure fornite durante il parto. La questione riguarda direttamente il benessere di madri e neonati e la gestione delle emergenze nelle sale parto.

? Cosa scoprirai Come influisce la mancanza di personale sulla sicurezza dei parti?. Quali rischi corrono madre e neonato con i turni incompleti?. Perché il modello della conduzione ostetrica riduce i parti cesarei?. Chi deve intervenire per evitare la dequalificazione delle professioniste?.? In Breve Romina Iannuzzi e Michele Rosapane denunciano modelli organizzativi obsoleti nelle strutture locali.. La conduzione ostetrica riduce statisticamente i parti cesarei e aumenta la soddisfazione materna.. Assenza di personale specializzato nei turni di alcune Unità Operative di Avellino.. Il NurSind chiede maggiore autonomia professionale per garantire la sicurezza del percorso nascita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NurSind: allarme ad Avellino per la carenza di ostetriche Notizie correlate Giornata internazionale delle ostetriche, NurSind di Avellino: "Il loro lavoro è fondamentale"Nella giornata internazionale delle ostetriche, il NurSind di Avellino, il sindacato autonomo delle professioni infermieristiche e ostetriche,... Carcere di Avellino, l'allarme del NurSind: "Due infermieri per seicento detenuti, pronti a una mobilitazione"Una situazione al limite della sopravvivenza, dove il diritto alla salute e le norme igieniche più elementari sono state ormai dimenticate. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Carcere Avellino, il NurSind: assunzioni ok ma senza acqua è ancora emergenza; Avellino, nuovi infermieri e OSS per il carcere di Bellizzi Irpino: l'ASL pubblica gli avvisi urgenti. Carcere Avellino, il NurSind: assunzioni ok ma senza acqua è ancora emergenzaLa vicenda della sanità all’interno della Casa Circondariale Antimo Graziano Bellizzi di Avellino torna al centro del dibattito grazie all’azione incisiva del NurSind, che nelle scorse settimane ... infermieristicamente.it Tempi di vestizione. Nursind: Oltre 300 mila euro di risarcimento per 68 infermieri di AvellinoIl Tribunale di Avellino ha condannato l’Ao di Moscati a risarcire i professionisti a cui non era stato riconosciuto il tempo di vestizione e consegne nell’orario di lavoro. È dal 2015 che portiamo ... quotidianosanita.it Giornata internazionale ostetriche, il Nursind Caltanissetta: "Professioniste che svolgono un ruolo fondamentale anche nel nostro territorio" - facebook.com facebook Il 5 maggio ci si ricorda delle #ostetriche. E negli altri giorni dell’anno Nella Giornata dedicata a questa importante figura sanitaria, #Nursind denuncia il silenzio che avvolge la professione e ripercorre le iniziative legislative al palo, come riporta @panoramas x.com