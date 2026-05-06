Nuria Brancaccio è stata eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia, battuta dalla statunitense Taylor Townsend. Domani Townsend affronterà sul campo dedicato a Nicola Pietrangeli la ceca Marie Bouzkova.

Sarà Taylor Townsend a sfidare domani sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli la ceca Marie Bouzkova. L’americana supera con il punteggio di 6-3 6-2, in un’ora e 32 minuti, una Nuria Brancaccio che, comunque, non sfigura in nessuno modo: vero è che la trentenne di Chicago, temprata da due durissime sfide di qualificazione, può guardare al prossimo impegno con un certo tipo di sorriso stampato in faccia. Il match inizia come si era preannunciato: duro, molto duro. Tant’è che sull’1-0 Townsend già si arrampica verso le palle break, ma delle sei non ne sfrutta nessuna anche perché Brancaccio riesce spesso a variare il gioco in maniera utile e riesce a tenere la battuta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuria Brancaccio battuta da Taylor Townsend al primo turno degli Internazionali d’Italia

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