WTA Miami 2026 Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turno

Durante il secondo turno del WTA 1000 di Miami, Jasmine Paolini ha affrontato Taylor Townsend e l’ha battuta in tre set. La giocatrice italiana, sedicesima testa di serie, ha vinto con il punteggio di 6-3, 1-6 e 6-2 in un'ora e quarantacinque minuti di partita. La statunitense, che aveva ottenuto una wild card, ha affrontato l’azzurra con determinazione.

L’ azzurra Jasmine Paolini soffre ma piega in tre set Taylor Townsend nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti): la numero 7 del seeding supera la wild card statunitense con lo score di 6-3 1-6 6-2 in un’ora e tre quarti di gioco. Al terzo turno l’italiana sfiderà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Dayana Yastremska. Nel primo set la prima ad allungare è Jasmine Paolini, che nel sesto game trova il break ai vantaggi, ma l’azzurra subisce l’immediato controbreak. Nell’ottavo gioco, però, l’azzurra strappa ancora la battuta alla statunitense, portandosi sul 5-3. Nel nono game la tennista italiana manca due set point, annulla due palle break ai vantaggi, ed alla terza occasione incamera la frazione sul 6-3 in 40?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami 2026, Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turno Articoli correlati Pronostico e quote Taylor Townsend – Jasmine Paolini, WTA Miami 20-03-2026Taylor Townsend e Jasmine Paolini saranno le protagoniste del terzo incontro sul campo numero 1, probabilmente intorno alle ore 18:00 ma si potrebbe... Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: verdetto rimandato al terzo set Altri aggiornamenti su Jasmine Paolini Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding; Il lavoro con Sara Errani, le speranze per Miami e l'orgoglio azzurro; Tabellone WTA Miami 2026: Paolini ancora nel lato di Sabalenka, Cocciaretto poco fortunata; Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: verdetto rimandato al terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori misura il diritto in avanzamento di Townsend. 0-15 Fuori il rovescio dell'americana. 1-0 In rete il ... oasport.it Paolini e Cocciaretto al Wta Miami, i risultati in diretta liveDebutto in Florida per Jasmine Paolini: testa di serie numero 7 a Miami, l'azzurra affronta la statunitense Townsend (n. 80 Wta). In campo anche Elisabetta Cocciaretto contro la n. 4 al mondo Coco Gau ... sport.sky.it MIAMI OPEN: BUONA LA PRIMA PER JASMINE Che cuore, Jasmine Paolini! Contro l'americana Taylor Townsend non era affatto semplice: giocare in casa dell'avversaria, contro un tennis d'attacco e molto fisico. Dopo un primo set dominato (6-3), Jasmin - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Miami, Jasmine #Paolini al terzo turno: battuta la Townsend in tre set (6-3, 1-6, 6-2) #SkySport #SkyTennis #MiamiOpen x.com