Helena Prestes ha annunciato di aver ottenuto un nuovo risultato dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2024. In un messaggio pubblico, ha dichiarato di aver lottato per questo traguardo e di essere felice di condividere il successo con i suoi sostenitori. La partecipazione al reality show è stata un elemento centrale nella sua crescita mediatica, portandola a nuovi riconoscimenti.

Helena Prestes continua il suo momento d'oro in seguito all'esperienza fatta al Grande fratello nel 2024. La modella brasiliana si trova a New York dove sta effettuando alcuni casting con la complicità della sua agenzia di moda. In queste ore, l'ex gieffina ha reso noto di aver raggiunto un nuovo successo. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede protagonista di un annuncio pubblicitario sopra di un bus a MIlano. La compagna di Javier Martinez è infatti stata scelta come testimonial della nuova collezione primavera-estate di Primadonna. Per questo motivo, non è insolito vedere Helena Prestes capeggiare sopra le vetrine o i cartelloni pubblicitari del noto brand italiano nelle grandi città italiane come Roma, Milano e Firenze.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovo successo per Helena Prestes: “Ho lottato per questo”, parla lei

Dolore per Helena Prestes: l’annuncio sui social lascia senza parole

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