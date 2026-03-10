Helena Prestes e Javier Martinez arrivano parole di elogio per la coppia | Meritano questo successo

Helena Prestes e Javier Martinez sono due tra le persone più note del mondo dello spettacolo italiano. Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello 2024, dove si sono incontrati e hanno iniziato una relazione che continua ancora oggi. Recentemente, hanno ricevuto parole di elogio per il loro successo dalla coppia di amici che li sostiene. La coppia si mostra sempre molto unita e felice pubblicamente.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. L'influencer ed il pallavolista si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. In queste ore, gli Helevier sono finiti al centro di un commento da parte di un amico fotografo, che ha avuto modo di conoscerli molto da vicino durante alcuni shooting. In una storia pubblicata su Instagram, Gabriele Miceli ha dichiarato su Helena Prestes e Javier Martinez: "Ragazzi per favore non toccateli sono una coppia davvero stupenda. Non vedo l'ora di vederli ed abbracciarli. Ho bisogno dell'energia sopratutto di Helena, è una ragazza piena di energia, positività, quello che cerco ogni volta dalle persone.

