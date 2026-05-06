Helena Prestes e Javier Martinez, coppia molto nota nel pubblico italiano, hanno recentemente raggiunto un nuovo traguardo. Prestes ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di questa tappa importante nella loro vita. Entrambi sono noti per essere molto seguiti e apprezzati, e la loro presenza continua a suscitare interesse tra i fan. La coppia ha condiviso alcuni dettagli sulla loro esperienza e sui progetti futuri.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate del pubblico italiano. La modella influencer e l'ex pallavolista della Terni volley academy hanno ottenuto una grande popolarità all'interno del Grande fratello 2024, dove hanno fatto sognare i telespettatori grazie alla loro storia d'amore. Proprio in queste ore, gli Helevier - così si fanno chiamare in rete - hanno raggiunto un nuovo importante traguardo della loro relazione che procede col vento in poppa. Javier Martinez e Helena Prestes hanno festeggiato un anno e mezzo di storia d'amore. Per l'occasione, la modella brasiliana insieme al compagno hanno fatto una diretta social che è stata seguita da oltre 5 mila utenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo traguardo: parla lei

Helena Prestes E Javier Martinez Avvistati A Napoli: La Segnalazione Spiazza Tutti

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