Nuovo ponte di Avesa il progetto passa in commissione Critiche all' opposizione

Il progetto del nuovo ponte di Avesa ha ricevuto il via libera delle commissioni comunali coinvolte, dopo l’approvazione della giunta. La decisione è stata presa durante una seduta congiunta delle commissioni terza e quarta del Comune di Verona, svoltasi il 5 maggio. La fase di valutazione riguarda il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, che ha suscitato alcune critiche da parte dell’opposizione.

Dopo il sì della giunta comunale, è arrivato ieri, 5 maggio, anche il via libera delle commissioni terza e quarta del Comune di Verona, riunite in seduta congiunta (nel video in alto) per discutere sul progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ponte sul torrente Avesa. La proposta è.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Garante comunale dei detenuti: passa la mozione di Progetto Ravenna, ma l'opposizione è contrariaIn consiglio comunale passa la mozione per l'istituzione di un garante comunale dei detenuti.

Il punto sul nuovo Ponte San Michele in commissione regionale: com'è andataIl nuovo Ponte di San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco è stato al centro del dibattito della Commissione Territorio, presieduta da Jonathan...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Avesa, approvato il progetto per il nuovo ponte sul progno: ci sarà il collegamento diretto tra Avesa Est e Avesa Ovest; Avesa, via libera al nuovo ponte: collegamento diretto tra est e ovest; Scudo Urbano 4.0, Verona accende 22 nuove telecamere ai varchi della città.

Nuovo ponte di Ponte Nossa, cantiere in primavera: previste piste ciclopedonali e una nuova rotatoriaEntra nel vivo la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serio che collegherà l'ex statale della Val Seriana all’area produttiva di Ponte Nossa, opera finanziata dalla Regione Lombardia per 3,5 ... bergamo.corriere.it

Nuovo ponte a Firenze tra Bellariva e l'Anconella, la sindaca al varo: «Un giorno storico». Tantissimi fiorentini ad assistere«Un giorno storico» ha sottolineato la sindaca Sara Funaro e centinaia di fiorentini, di tutte le età, si sono goduti dal ponte da Verrazzano e dagli argini del fiume su lungarno Colombo, il varo del ... corrierefiorentino.corriere.it

Questo è successo. A Lucca è stato costruito un nuovo ponte sul Serchio. Una volta finito tutti si son domandati: e ora come lo chiamiamo La provincia ha indetto un concorso con le scuole e sono venuti fuori alcuni nomi (il più bello forse quello di Fratel Artur - facebook.com facebook

Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà ift.tt/k5C96hy x.com