Garante comunale dei detenuti | passa la mozione di Progetto Ravenna ma l' opposizione è contraria

In consiglio comunale è stata approvata la mozione proposta da Progetto Ravenna per istituire un garante comunale dei detenuti. La proposta, presentata dalla capogruppo Chiara Francesconi, mira a creare una figura di riferimento con compiti specifici. L'opposizione ha espresso parere contrario alla decisione, mentre i sostenitori hanno insistito sulla necessità di questa figura. La mozione è passata con il voto favorevole di maggioranza.

In consiglio comunale passa la mozione per l'istituzione di un garante comunale dei detenuti. La proposta, sollevata dalla capogruppo di Progetto Ravenna, Chiara Francesconi, nasceva, come spiegato dalla consigliera, dalla necessità di istituire una “figura di riferimento dotata di specifiche competenze e capace di assicurare il rispetto e l’efficacia del dettato della Costituzione e delle leggi ordinarie che regolano il sistema carcerario italiano, basate sulla pari dignità sociale e sulla centralità della persona umana, soprattutto viste le condizioni in cui si trova oggi il carcere di Ravenna”. A prevedere la possibilità di una nomina a livello territoriale, sia regionale che comunale, è la normativa in materia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it La proposta della lista per il carcere: "Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti"Domani, nel corso dei lavori del Consiglio comunale, “Progetto Ravenna” presenterà una mozione per richiedere l’istituzione del garante comunale dei... Contenuti utili per approfondire Progetto Ravenna. Argomenti discussi: La proposta della lista per il carcere: Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti. Fratelli d’Italia vota contro il Garante comunale dei detenutiIl gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha espresso voto contrario alla proposta di istituire il Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. ravennawebtv.it Progetto Ravenna: Istituire il Garante comunale per i diritti delle persone private della libertàNel corso del prossimo Consiglio comunale, il gruppo Progetto Ravenna presenterà una mozione per chiedere l’istituzione del Garante comunale dei diritti delle persone private o limitate della libertà ... ravennawebtv.it