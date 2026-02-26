Il punto sul nuovo Ponte San Michele in commissione regionale | com' è andata

Nella riunione di commissione regionale si è discusso del nuovo Ponte San Michele, un intervento che coinvolge diverse realtà del settore. La discussione ha coinvolto rappresentanti di aziende e l’assessore ai lavori pubblici, concentrandosi sugli aspetti tecnici e sui prossimi passi per l’avanzamento dell’opera. La riunione si è svolta nel rispetto delle procedure e senza particolari tensioni.

Il nuovo Ponte di San Michele tra Paderno d'Adda e Calusco è stato al centro del dibattito della Commissione Territorio, presieduta da Jonathan Lobati (FI), che ha incontrato i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, Italfer e l'assessore regionale ai lavori pubblici Claudia Maria Terzi per.