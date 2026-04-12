Curiosità tutto pronto per Terrazze Irnum | il nuovo complesso residenziale che rivoluziona la zona Irno

È tutto pronto per l’apertura di Terrazze Irnum, il nuovo complesso residenziale che sta attirando l’attenzione nella zona Irno. Il progetto riguarda il recupero di un'area che in passato ospitava l’ex Ceramica Ernestine, un’azienda nota per la produzione di elementi ceramici di design apprezzati a livello internazionale. La trasformazione dell’area sta suscitando interesse tra residenti e operatori immobiliari, in attesa di conoscere i dettagli dell’intervento.

Cresce la curiosità per il recupero urbano del lotto su cui in passato insisteva l'ex Ceramica Ernestine, nota per la produzione di elementi ceramici di design ora ricercati da collezionisti di tutto il mondo. Al suo posto, a breve sarà edificato il complesso residenziale Terrazze Irnum ed un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Conclusi i lavori in Zona Monti, il quartiere residenziale da ora diventa zona 30 Curiosità, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova Madegra a SalernoConto alla rovescia, per il taglio del nastro dei nuovi locali della Madegra, il noto locale in piazza della Concordia.