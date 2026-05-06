Financo ha annunciato un nuovo assetto della governance, un’operazione che modifica gli equilibri interni e rafforza la struttura del gruppo. La notizia arriva da Gubbio, dove si è svolta l’operazione di rilievo, attestando un cambio importante per l’azienda. La riorganizzazione riguarda le funzioni e le responsabilità all’interno della società, senza indicare dettagli sui soggetti coinvolti.

GUBBIO - Un’operazione di rilievo che ridisegna gli equilibri interni e consolida la struttura del gruppo Financo. Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding hanno perfezionato l’acquisizione del 12,5% ciascuna del capitale di Financo, rilevando le quote precedentemente in capo a Franco Colaiacovo Gold (che deteneva il 25% del totale), per un valore complessivo di 450 milioni di euro. A seguito dell’operazione, voluta e guidata da Carlo e Ubaldo Colaiacovo, le due holding arrivano a detenere ciascuna il 37,5% della società, segnando un passaggio significativo nella governance. Un riassetto che punta a rafforzare la stabilità e a sostenere nuove prospettive di crescita per l’intero gruppo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo assetto della governance per Financo

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