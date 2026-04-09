La governance della Difesa sta attraversando un cambiamento con l’introduzione di un nuovo modello industriale che coinvolge l’asse transatlantico. La fase attuale vede un'espansione della Base Tecnologica e Industriale della Difesa Europea, un processo che segna un punto di svolta per il continente. Questa evoluzione interessa direttamente le strutture e le strategie di difesa europee e internazionali, con un focus crescente sulla cooperazione e sulla crescita industriale nel settore.

L’attuale fase di espansione della Base Tecnologica e Industriale della Difesa Europea (EDTIB) rappresenta uno spartiacque per il continente. La spinta geopolitica e il conseguente aumento strutturale dei budget nazionali stanno sollevando l’intero comparto, garantendo una visibilità finanziaria che mancava dalla fine della Guerra Fredda. Tuttavia, la vera sfida che attende i decisori oggi non è più misurare l’entità di questa crescita, ma definire i modelli organizzativi necessari per governarla e metterla a terra. L’espansione dei bilanci, da sola, non genera automaticamente capacità operativa né tantomeno competitività globale. Per trasformare le risorse in deterrenza reale, l’attenzione deve spostarsi dalle dinamiche puramente macroeconomiche alle architetture di governance dei grandi poli industriali europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Governance della Difesa, ecco il nuovo paradigma industriale per l’asse transatlantico

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