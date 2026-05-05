Gruppo Financo Carlo e Ubaldo Colaiacovo definiscono la nuova governance

Il Gruppo Financo ha annunciato una modifica nella sua governance. Carlo e Ubaldo Colaiacovo hanno definito i nuovi assetti societari, con Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding che hanno completato l’acquisizione del 12,5% del capitale ciascuno. L’operazione, del valore complessivo di 450 milioni di euro, riguarda quote precedentemente possedute da una società controllata dai fratelli Colaiacovo.

Nuova governance per il Gruppo Financo. Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding hanno perfezionato l’acquisizione del 12,5% ciascuno del capitale di Financo per un prezzo complessivo di 450 milioni di euro, quota precedentemente detenuta da Franco Colaiacovo Gold, la quale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Rottura globale: la nuova governance transnazionale perIl mondo non vive più un semplice momento di instabilità, ma affronta una rottura profonda che sta spezzando le certezze che hanno sorretto l’ordine... Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a CTCFCarlo Conti ospite di CTCF stasera, in collegamento da Sanremo, ha proposto a Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann di affiancarlo alla serata di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Colacem, buy-back familiare da 450 milioni: i Colaiacovo rafforzano il controllo sull'azienda; Rivelazioni di stampa: Carlo e Ubaldo Colaiacovo rilevano l’intero pacchetto di Financo-Colacem; Colacem, la mossa del cavaliere: Carlo Colaiacovo mette 450 milioni per liquidare Giuseppe; Colacem, prelazione confermata dal giudice: equilibri familiari e scenari dopo la decisione di Milano. ADUNATA VIII Continuano ad arrivar novelle conferme tra i nostri ospiti! Financo codest'anno avremo "uno piacere ha il grande piacere ospite di avere ospite" un sodale fraterno: Don Alemanno E per l'occasione lo troverete tutti li dì al suo banchetto p - facebook.com facebook