Nuovo asfalto sulla Casilina in vista del passaggio del Giro d' Italia

Sulla strada statale 6 “Casilina” è stato posato un nuovo asfalto nel tratto che attraversa il territorio comunale di San Pietro Infine. I lavori sono stati realizzati dall'Anas in vista del passaggio del Giro d'Italia, che interesserà questa zona. La pavimentazione è stata aggiornata per migliorare le condizioni della carreggiata in vista dell’evento ciclistico.

Nuova pavimentazione sulla SS6 “Casilina”. Il tratto interessato dagli interventi dell'Anas ricade nel territorio comunale di San Pietro Infine. Il nuovo asfalto verrà posizionato anche in vista del passaggio del Giro d'Italia.I lavori sono iniziati questa mattina (6 maggio) con la nuova.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Novara: 1 milione per il nuovo asfalto in vista del Giro d’Italia? Cosa sapere La Provincia di Novara stanzia 1,05 milioni di euro per la manutenzione stradale nel 2026. Il Ravennate si prepara al passaggio del Giro d'Italia: le modifiche alla viabilità previsteMentre sale l'attesa per il Giro d'Italia, il territorio ravennate inizia a prendere 'le misure' per il passaggio della corsa rosa.