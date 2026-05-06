A partire dal 6 maggio 2026 sono entrati in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026. Dopo i precedenti rincari del primo trimestre, le tariffe dei prodotti del tabacco hanno subito un ulteriore incremento. La variazione riguarda diverse tipologie di sigarette e si applica immediatamente alle vendite in corso. Nessuna altra modifica è stata annunciata in questi giorni.

Nuovi rincari sui tabacchi: aumenti dal 6 maggio 2026. Brutte notizie per i fumatori italiani. Dopo i rincari registrati nel primo trimestre del 2026, arriva un nuovo aumento dei prezzi dei tabacchi a partire da oggi, 6 maggio, in attuazione della Legge di Bilancio 2026. La comunicazione è stata diffusa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha pubblicato l’aggiornamento delle tabelle dei prezzi al pubblico. Si tratta dell’ennesimo ritocco in pochi mesi: l’ultimo era stato applicato appena tre settimane fa, a conferma di un trend di progressivo adeguamento delle accise. Gli aumenti. La variazione dei prezzi oscilla tra i 10 e i 50 centesimi a pacchetto, con una media stimata di circa 20 centesimi per confezione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nuovi rincari per le sigarette: aumenti in vigore dal 6 maggio

Se il prezzo delle sigarette aumentasse, si fumerebbe di meno

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