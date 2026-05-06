Nuovi ingressi nella Giunta regionale | giuramento all’Ars per Albano Caruso e Ingala

Tre nuovi assessori hanno prestato giuramento davanti all’Assemblea regionale siciliana, entrando ufficialmente nelle funzioni della Giunta guidata dal presidente della regione. Gli ingressi sono stati formalizzati oggi con il passaggio dal ruolo di candidati a quello di componenti dell’esecutivo regionale. I nuovi assessori sono stati accolti dall’assemblea prima di assumere le proprie responsabilità ufficiali all’interno del governo regionale.

Con il giuramento davanti all’Assemblea regionale siciliana entrano ufficialmente nel pieno delle loro funzioni i tre nuovi assessori della Giunta guidata da Renato Schifani. A Sala d’Ercole hanno prestato giuramento Nuccia Albano che torna all’assessorato della Famiglia, politiche sociali e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Regione, i nuovi assessori Albano, Caruso e Ingala giurano all'ArsI tre nuovi assessori del governo regionale hanno giurato oggi pomeriggio a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani. Giro di boa per la giunta Schifani, all'Ars il giorno del giuramento per i tre nuovi assessoriE' il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gravina, nominati due nuovi assessori nella Giunta Giammusso; Schifani ridisegna la squadra regionale: tre ingressi in Giunta, confermata Amata; Giunta regionale, nominati tre nuovi assessori. La DC torna nella squadra di governo; Gattile, dalla Lega 22 domande alla giunta: Ci sono passaggi da chiarire, pronti a collaborare per la tutela dei felini. Nuovi ingressi nella Giunta regionale: giuramento all’Ars per Albano, Caruso e IngalaA Sala d’Ercole ufficializzato il rimpasto del governo Schifani. La Dc torna nell’esecutivo mentre restano tensioni politiche sul futuro dell’assessore al Turismo Elvira Amata ... agrigentonotizie.it Gravina, nominati due nuovi assessori nella Giunta GiammussoIngresso in giunta per Salvatore Giuffrida e Antonio Proietti Scorzoni, che assume anche il ruolo di vicesindaco ... cataniatoday.it +++ QUATTRO NUOVI INGRESSI PER LE FIAMME ORO +++ Quattro giovani azzurri dell’atletica entrano nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. NEWS https://tinyurl.com/3z6ranu8 - facebook.com facebook