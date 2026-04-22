A Lacchiarella si accendono le discussioni riguardo al progetto di un nuovo data center, che prevede la costruzione di una grande stazione elettrica tra i comuni di Lacchiarella e Zibido. Il progetto interessa un’area di circa 95mila metri quadrati e include anche elettrodotti di 2,5 chilometri. Mentre gli ambientalisti contestano la trasparenza delle procedure, la sindaca ha risposto diffondendo un video sulla questione.

Invasione data center. È scontro a Lacchiarella sul progetto del nuovo centro dati previsto tra Lacchiarella e Zibido, dove Terna realizzerà una stazione elettrica di trasformazione 380220 kV che occuperà 95mila mq, con annessi elettrodotti per 2,5 km. La polemica riguarda un passaggio delle autorizzazioni. Il gruppo ambientalista locale ha accusato l’amministrazione comunale di scarsa trasparenza, ma la sindaca Antonella Violi (nella foto a destra) ha smentito le accuse, affidando la difesa dell’Amministrazione a un videomessaggio nel quale spiega, passaggio dopo passaggio, come si sia arrivati alla proposta di realizzare il data center. "Negli ultimi giorni sono circolate informazioni imprecise su un progetto importante per il nostro territorio - spiega la sindaca Antonella Violi -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro sul nuovo data center. Gli ambientalisti: poca trasparenza. E la sindaca replica con un video

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