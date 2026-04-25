Maine stop al blocco dei data center | il veto che accende lo scontro

In Maine, la governatrice ha deciso di sospendere la moratoria sui data center fino al 2027, bloccando così temporaneamente le restrizioni precedentemente previste. La decisione riguarda un progetto specifico e mantiene in vigore le autorizzazioni già concesse, anche se crea tensioni con le autorità locali e altri stakeholder. La scelta si concentra sulla tutela di un investimento, ma solleva preoccupazioni riguardo all'impatto sulla rete elettrica della regione.

? Cosa sapere La governatrice Mills veta la moratoria sui data center nel Maine fino al 2027.. Il rifiuto protegge il progetto di Jay ma aumenta la pressione sulla rete elettrica.. La governatrice Mills ha bloccato il provvedimento che avrebbe sospeso i permessi per i nuovi centri dati nel Maine, respingendo la proposta di moratoria statale fino al 1 novembre 2027. La decisione della democratica Mills, attualmente impegnata nella corsa per il Senato degli Stati Uniti, impedisce l’attuazione del disegno di legge L.D. 307. Tale normativa avrebbe introdotto il primo blocco temporaneo di questo tipo a livello nazionale per le infrastrutture digitali, prevedendo inoltre l’istituzione di un comitato composto da 13 membri con il compito di studiare il settore e formulare raccomandazioni sulla costruzione di tali impianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maine, stop al blocco dei data center: il veto che accende lo scontro Notizie correlate Vi porto dentro al data center delle Bassette che custodisce la vita digitale dei romagnoliForse in pochi lo sanno, ma il cuore digitale della Romagna batte a Ravenna all'interno di quella che un tempo era una falegnameria. Mistero nel Maine: sparita la tredicenne, scoppia lo scontro col padreLa scomparsa di Stefanie Damron, tredicenne sparita nel nulla tra le fitte foreste del Maine rurale, ha trasformato una ricerca disperata in un... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Data center, il Maine ferma i nuovi impianti. Primo stop negli Usa alla corsa dell’IA; Maine, moratoria sui data center oltre 20 MW fino al 2027.