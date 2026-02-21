Commissariato di polizia a Lampedusa Mp | No al trasferimento del personale della Questura è già carente

Il segretario del Mp, Antonio Alletto, denuncia che il personale della Questura di Lampedusa è già sotto organico e non può essere trasferito. La decisione di aprire un nuovo commissariato sull'isola rischia di aggravare la situazione, riducendo ulteriormente le risorse disponibili. Alletto sottolinea che gli agenti attuali faticano a coprire tutti i turni e garantire i servizi essenziali. La proposta di nuovo stabilimento ha suscitato reazioni tra gli agenti locali.

Il segretario nazionale del sindacato di polizia Mp (Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti), Antonio Alletto, interviene sulla bozza del decreto di apertura del nuovo commissariato di polizia a Lampedusa e Linosa, firmata dal capo della polizia, Vittorio Pisani. "Abbiamo esaminato la bozza, ma non possiamo esprimere consenso senza l'assegnazione ministeriale di 47 agenti e la garanzia di alloggi, oggi inesistenti. È inaccettabile prevedere il trasferimento di personale dalla Questura di Agrigento, già carente, allontanandolo dalle famiglie dopo anni di sacrifici", sottolinea Alletto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

