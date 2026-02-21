Commissariato di polizia a Lampedusa Mp | No al trasferimento del personale della Questura è già carente
Il segretario del Mp, Antonio Alletto, denuncia che il personale della Questura di Lampedusa è già sotto organico e non può essere trasferito. La decisione di aprire un nuovo commissariato sull'isola rischia di aggravare la situazione, riducendo ulteriormente le risorse disponibili. Alletto sottolinea che gli agenti attuali faticano a coprire tutti i turni e garantire i servizi essenziali. La proposta di nuovo stabilimento ha suscitato reazioni tra gli agenti locali.
Il segretario nazionale del sindacato di polizia Mp (Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti), Antonio Alletto, interviene sulla bozza del decreto di apertura del nuovo commissariato di polizia a Lampedusa e Linosa, firmata dal capo della polizia, Vittorio Pisani. "Abbiamo esaminato la bozza, ma non possiamo esprimere consenso senza l'assegnazione ministeriale di 47 agenti e la garanzia di alloggi, oggi inesistenti. È inaccettabile prevedere il trasferimento di personale dalla Questura di Agrigento, già carente, allontanandolo dalle famiglie dopo anni di sacrifici", sottolinea Alletto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sono entrati in servizio 24 nuovi agenti di Polizia in questura e commissariato: "Giovani e motivati"Questa settimana, 24 nuovi agenti sono entrati in servizio a Cesena.
Leggi anche: Sicurezza, nuovi poliziotti. Destinati alla questura e al commissariato di ChiusiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Treviglio: servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato; A Darfo Boario Terme nasce il Comitato per il nuovo Commissariato di Polizia; Commissariato di Polizia, un comitato per supportarlo (a 5 anni dalla proposta); Sedi disagiate Polizia 2026: COISP sollecita inclusione Legnano negli schemi ministeriali.
Cyberbullismo, la Polizia dialoga con gli studenti di AlcamoLa Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo ha promosso una serie di incontri formativi - in occasione del Safer Internet Day ... itacanotizie.it
Violenza di genere, la Polizia incontra gli studenti del Liceo FantiIl 13 febbraio la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico Fanti per approfondire la tematica della violenza di genere. L’Ispettore Beatrice Biasoli del C ... temponews.it
“Tutele e obblighi dei docenti in quanto pubblici ufficiali”. Ieri pomeriggio il Vice Questore della Polizia di Stato Giovanni Minardi, dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi, ha incontrato i docenti delle scuole niscemesi illustrando le norme c - facebook.com facebook