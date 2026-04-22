Questura Catania due nuovi dirigenti | Stefania Marino alla Pas Gabriele Presti al commissariato Centrale

La questura di Catania ha annunciato l’arrivo di due nuovi dirigenti. Stefania Marino è stata assegnata alla divisione Pas, mentre Gabriele Presti si è unito al commissariato centrale. La nomina di entrambi è stata confermata dal questore Giuseppe Bellassai nei giorni scorsi. Nessun’altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo alle loro carriere o alle loro competenze.