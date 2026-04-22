Questura Catania due nuovi dirigenti | Stefania Marino alla Pas Gabriele Presti al commissariato Centrale
La questura di Catania ha annunciato l’arrivo di due nuovi dirigenti. Stefania Marino è stata assegnata alla divisione Pas, mentre Gabriele Presti si è unito al commissariato centrale. La nomina di entrambi è stata confermata dal questore Giuseppe Bellassai nei giorni scorsi. Nessun’altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo alle loro carriere o alle loro competenze.
Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, nei giorni scorsi, ha accolto due nuovi primi dirigenti assegnati alla questura etnea. In particolare, il primo dirigente, Stefania Marino, laureata in Giurisprudenza, guiderà la divisione polizia amministrativa e sociale. Dopo aver diretto l’Ufficio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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