Nuove voci per il teatro gli allievi della Scuola Gazzerro debuttano con Gattovolpe
Dall’8 al 10 maggio (venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 18.00), va in scena al Teatro delle Passioni di Modena GATTOVOLPE, la produzione Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale che conclude il Corso di Alta Formazione Attoriale della Scuola Iolanda Gazzerro di ERT, co-finanziato dal.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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