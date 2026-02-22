Gli ex allievi del Lussana in campo per la scuola | Restituire quanto ricevuto aiutando le nuove generazioni

Gli ex allievi del Liceo Lussana si sono riuniti per sostenere la scuola, motivati dal desiderio di restituire quanto ricevuto ai nuovi studenti. La loro iniziativa nasce dopo aver condiviso ricordi e esperienze durante le celebrazioni per il centenario dell’istituto, e mira a creare una rete di supporto. Un’assemblea ha deciso di avviare progetti di mentorship e donazioni, coinvolgendo anche i genitori e la comunità locale.

Bergamo. Trasformare l'emozione in struttura, il ricordo in opportunità. L'idea di creare un'associazione di ex alunni nasce alla fine del 2024, durante le celebrazioni per il primo secolo di vita del Liceo Lussana. "In una sorta di pellegrinaggio centinaia di ex allievi sono tornati nella loro scuola", ricorda il presidente della neonata associazione, Paolo Magri, ex studente del Lussana, oggi presidente del Comitato Scientifico dell'Ispi e docente di Relazioni Internazionali all'Università Bocconi. Da telefonate e incontri tra un gruppo inizialmente ristretto prende così forma la missione di Alumni Liceo Lussana (ALL), che conta già oltre 50 soci fondatori e un capitale iniziale superiore ai 50 mila euro.