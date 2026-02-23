Angeli in biblioteca | al Biondo lo spettacolo di Collovà sul palco gli allievi della Scuola di recitazione del teatro

Claudio Collovà firma lo spettacolo “Angeli in biblioteca” per il Teatro Biondo di Palermo, coinvolgendo gli allievi della scuola di recitazione. La rappresentazione, che vede protagonisti Emilia Bruno e Simona Adele, debutta giovedì 26 febbraio alle 21 nella Sala Strehler. La produzione nasce dall’impegno degli studenti, che mettono in scena un testo originale scritto dallo stesso Collovà. La serata offre un’anteprima di nuove voci emergenti nel teatro locale.

Le coreografie sono di Alessandra Luberti e il canto di Serena Ganci. Si tratta dunque di uno spettacolo corale, grazie al quale il Teatro Biondo coniuga formazione e pratica della scena. Claudio Collovà si è ispirato al romanzo “I quaderni di Malte Laurids Brigge” di Rainer Maria Rilke e al film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, in particolare all’immagine degli angeli riuniti in una biblioteca, che ricorda quella londinese di Holland House bombardata nel 1940 e immortalata in una celebre foto. Angeli che parlano di morte, esistenza, divenire, storia e immaginazione attraverso parole di rara bellezza e potenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In scena lo spettacolo di cabaret . Domani sul palco del teatro ArenaDomani sera alle 21, il teatro Arena di Codigoro ospiterà lo spettacolo di cabaret

Leggi anche: Al Teatro Serra debuttano in cartellone gli allievi della scuola

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Angeli in biblioteca di Claudio Collovà, nella Sala Strehler del Biondo di Palermo; Angeli in ascolto: voci da una biblioteca bianca; Sogni e angeli in biblioteca, i giovani del Biondo di Palermo in scena; Palazzo Angaran è dell’Accademia ospiterà museo, archivio, biblioteca.

Angeli in biblioteca di Claudio Collovà, nella Sala Strehler del Biondo di PalermoLe parole di Rilke e le immagini di Wenders nello spettacolo con le allieve e gli allievi della Scuola di recitazione dello Stabile di Palermo ... guidasicilia.it

Sogni e angeli in biblioteca, i giovani del Biondo di Palermo in scenaGli allievi del teatro hanno lavorato sulla sceneggiatura de «Il cielo sopra Berlino» e sui testi di Rilke. Giovedì debutta lo spettacolo firmato dal regista Claudio Collovà ... msn.com

Al teatro Biondo di Palermo il 26 febbraio debutta “Angeli in biblioteca” con la regia di Claudio Collovà. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/al-teatro-biondo-di-palermo-il-26-febbraio-debutta-angeli-in-biblioteca-con-la-regia-di-claudio-collova/ - facebook.com facebook