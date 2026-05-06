Nuove rivelazioni emergono sul caso della famiglia trovata in un’area boschiva dell’Abruzzo, coinvolgendo la coppia di genitori e la loro bambina. È stato riferito che i genitori sono stati informati del ricovero della figlia solo il giorno successivo alla comunicazione ufficiale. Inoltre, si è saputo che la madre ha potuto visitare la figlia soltanto per un’ora con un’educatrice. La vicenda continua a suscitare attenzione pubblica e dibattiti legali.

Continua a far discutere il caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, la coppia composta da Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham che da mesi si trova al centro di una complessa vicenda giudiziaria e sociale dopo il ritrovamento della famiglia in un’area boschiva dell’Abruzzo. Al centro delle nuove polemiche c’è ora il ricovero in ospedale di una delle bambine della coppia e soprattutto la gestione dei rapporti tra la piccola e i genitori durante la degenza. A sollevare il caso sono stati nelle ultime ore lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente incaricato dai legali della famiglia, e la Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni, che parlano apertamente di una situazione “preoccupante” e contestano il fatto che alla madre non sia consentito restare accanto alla figlia ricoverata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuove rivelazioni dopo il ricovero della bimba: "I genitori informati solo il giorno successivo", "Per la madre solo visite di un'ora con l'educatrice"

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, scontro sul ricovero della bimba. La versione di Cantelmi: “Nessuno ha chiamato la madre”La bimba è stata ricoverata d’urgenza, ma i genitori sono stati avvisati solo dopo.

Bimba nata con l’Hiv, i genitori a processo: «La madre sapeva di essere sieropositiva»Fu lei a fare la denuncia ai Carabinieri e portato all'inchiesta sfociata ora in un processo nei confronti dei genitori.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Argentina, nuove rivelazioni contro Manuel Adorni capo di gabinetto di Javier Milei; Caso Nicole Minetti, la grazia e le rivelazioni che riaprono la vicenda: la ricostruzione; Campobasso, le nuove rivelazioni sul giallo della ricina e l'ipotesi di un avvelenamento in due tempi: le vittime furono curate con due flebo in casa da un amico; L'ultima cena. Dal Texas alla Luna: nuove rivelazioni sull'assassinio di John F. Kennedy, intervista ad Aldo Mariotto.

Famiglia nel bosco, nuove rivelazioni dopo il ricovero della bimba: I genitori informati solo il giorno successivo, Per la madre solo visite di un'ora con l'educatriceLo psichiatra Tonino Cantelmi e la Garante nazionale per l’Infanzia Marina Terragni intervengono sul caso della bambina della famiglia nel bosco ricoverata in ospedale, criticando duramente la gestion ... msn.com

Argentina, nuove rivelazioni contro Manuel Adorni capo di gabinetto di Javier MileiLeggi su Sky TG24 l'articolo Argentina, nuove rivelazioni contro Manuel Adorni capo di gabinetto di Javier Milei ... tg24.sky.it

Nuove rivelazioni riaccendono a Kiev i riflettori sull'opaca figura di Rustem Umerov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, coinvolto nel più grave scandalo di corruzione in Ucraina x.com

''Safari umani'' in Bosnia: nuove rivelazioni da una testimonianza francese #Sarajevo #EzioGavazzeni #Cecchinidelweekend - facebook.com facebook