Una bambina nata con l’HIV in un paese straniero è stata sottoposta a un procedimento legale contro i suoi genitori, accusati di aver omesso di visitarla fino ai sei anni. La madre avrebbe saputo di essere sieropositiva, ma non avrebbe informato né assistito la figlia durante tutto questo tempo. La bambina è stata ricoverata a lungo dopo la diagnosi.

Fu lei a fare la denuncia ai Carabinieri e portato all'inchiesta sfociata ora in un processo nei confronti dei genitori. Sono passati tre anni. La bimba adesso ha 9 anni e frequenta una scuola in provincia di Bologna. Le indagini hanno portato a scoprire che la madre era sieropositiva in gravidanza. Non lo aveva reso noto e niente i genitori avrebbero fatto per scoprire se la bimba fosse sieropositiva. Il parto sarebbe avvenuto in Spagna fuori da strutture sanitarie. Nessuna visita e nessuna vaccinazione è stata fatta alla bambina fino ai sei anni. I genitori, padre italiano e madre di origine colombiana, sono a processo a Bologna, lo riporta l'Ansa, per maltrattamenti aggravati alla figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bimba nata con l’Hiv, i genitori a processo: «La madre sapeva di essere sieropositiva»

Articoli correlati

Bologna, hiv trasmesso alla figlia durante il parto e non curato, genitori a processo: "Madre sapeva di essere sieropositiva"La bambina, fatta nascere in Spagna nel 2017, è stata ricoverata nel 2023 dopo la diagnosi di Aids in fase avanzata, al termine di un ritardo...

Bimba nata con l’Hiv: “Mai curata fino a 6 anni”. I genitori a processo: “No, dimostreremo come stanno le cose”Bologna, 13 marzo 2026 – Non solo non hanno detto che lei era sieropositiva mentre era incinta ma, una volta che la bimba è nata, nel 2017, non hanno...

Altri aggiornamenti su Bimba nata

Temi più discussi: Dimessa dopo 4 mesi la bimba nata dopo sole 23 settimane; Bimba nata con l’Hiv: Mai curata fino a 6 anni. I genitori a processo: No, dimostreremo come stanno le cose; Nata con una massa grande quanto la testa sulla fronte: il miracolo della piccola Anna al Gemelli; La piccola bimba piuma vince la sua battaglia: nata prematura, pesava solo 600 grammi ma adesso può andare a casa.

Bimba nata con l’Hiv: Mai curata fino a 6 anni. I genitori a processo: No, dimostreremo come stanno le coseNel 2017 la madre sapeva di essere sieropositiva in gravidanza. La piccola ha l’Aids, il ricovero al Maggiore di Bologna. L’avvocato della coppia accusata di maltrattamenti: Sui due molte falsità ... msn.com

Sant’Anna di Como, dimessa bimba nata a 23 settimane con un peso di 600 grammiUno dei casi più delicati affrontati negli ultimi mesi dall’équipe del reparto. Ha lasciato l’ospedale senza esiti clinici, dopo un lungo percorso di assistenza intensiva e di progressiva crescita, av ... quotidianosanita.it

La madre una settimana prima del parto sarebbe andata in pronto soccorso per mal di testa, nausea e pressione alta. La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo d’indagine in merito a una bimba nata morta all’ospedale Maggiore - facebook.com facebook