Nuove risorse per strategia forestale lombarda | il plauso di Confai Bergamo

Il comparto agromeccanico di Bergamo ha espresso il suo appoggio alla strategia forestale della Regione Lombardia. In una nota ufficiale, ha confermato di sostenere le iniziative messe in atto per la gestione delle risorse forestali, sottolineando l’importanza di nuovi fondi destinati a questo settore. La conferma arriva in un momento in cui si cercano strumenti per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività legate alla gestione del patrimonio boschivo regionale.

“Confermiamo il sostegno del comparto agromeccanico alla strategia forestale della Regione Lombardia, orientata ad una genuina valorizzazione del patrimonio boschivo sotto il profilo ambientale ed economico”: il presidente di Confai Bergamo, Pietro Cattaneo, ha manifestato in questi termini il plauso dell’associazione per le nuove erogazioni di fondi realizzate dall’amministrazione regionale nell’ambito del bando per i piani di assestamento forestale. Le nuove risorse, pari complessivamente a circa 1,3 milioni di euro, consentiranno di finanziare ulteriori interventi destinati a Comuni, Comunità montane e Consorzi forestali, rafforzando un percorso di pianificazione che interesserà complessivamente oltre 39.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Riduzione contributi Inail: il plauso di Confai BergamoIl mondo agricolo e agromeccanico accoglie con favore la riduzione delle aliquote contributive Inail per gli infortuni sul lavoro in agricoltura,... Aumento dei costi energetici, l’allarme di Confai BergamoNelle ultime settimane, a causa dell’aggravarsi della situazione geopolitica, il comparto agromeccanico, agricolo, orticolo e dei trasporti si trova...